Берлин, , 01:33 — REGNUM

Присутствие войск США в Германии является и выгодным для Германии — благодаря ему появляется высококлассная инфраструктура, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Таким образом глава немецкого правительства прокомментировала слова американского посла в Германии Ричарда Гренела, который не исключил возможность передислокации войск США из ФРГ в Польшу. По мнению Меркель, американское военное присутствие в стране создает хорошую инфраструктуру, в которую вкладываются крупные средства. Она подчеркнула, что присутствие американских войск — в интересах Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил о возможном перемещении американских войск из ФРГ в Польшу из-за нежелания Берлина увеличивать расходы на оборону. По его словам, немецкое правительство предпочитает тратить деньги на решение внутренних вопросов, нежели довести военный бюджет страны до 2% от ВВП.

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