Вашингтон, , 01:14 — REGNUM

Официальный визит в Великобританию, Ирландию и Исландию намерен нанести американский вице-президент Майкл Пенс в начале следующего месяца, сообщили в его пресс-службе.

Уточняется, что начнётся вояж с Исландии, в которой Пенс окажется 3 сентября. Здесь он планирует провести переговоры, касающиеся НАТО и Арктики в контексте противостояния России.

Два следующих дня Пенс проведёт в Соединённом Королевстве. Здесь он будет обсуждать антииранскую и антикитайскую политику.

В Ирландии Пенс окажется 6 сентября. С ирландским премьер-министром Лео Варадкаром он будет обсуждать ситуацию с Северной Ирландией.

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