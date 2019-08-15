Оттава, , 00:41 — REGNUM

Ответственность за ошибки в конфликте с экс-генпрокурором Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд признал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо, передаёт CBC.

Комментируя результаты доклада канадского уполномоченного по вопросам этики Марио Дионом, составленного в рамках расследования конфликта, глава правительства сказал, что, безусловно, такого не должно было случиться.

«Я принимаю ответственность за те ошибки, которые совершил», — сказал Трюдо.

Напомним, о конфликте между Трюдо и Уилсон-Рейбоулд стало известно в феврале 2019 г. — после того, как она сменила должность. После обнародования информации о конфликте Уилсон-Рейбоулд была отправлена в отставку.

Конфликт же произошёл, судя по публикациям в канадских СМИ, раньше. По данным массмедиа, администрация канадского премьер-министра пыталась повлиять на генпрокурора для продавливания интересов инженерно-строительной компании SNC Lavalin, замешанной в деле о мошенничестве.

После утечки информации о конфликте в СМИ было проведено расследование. Обнародованные Дионом итоги и прокомментировал Трюдо.

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