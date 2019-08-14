Сан-Франциско, США, , 23:51 — REGNUM

Власти городов Сан-Франциско и Санта-Клара в американском штате Калифорния оспорили в суде распоряжение администрации президента США Дональда Трампа об ужесточении правил выдачи грин-карт, передаёт 14 августа The Wall Street Journal.

Как сообщается, иск был подан в окружной суд Северного округа Калифорнии. В нём, в частности, отмечается, что содержащиеся в распоряжении Белого дома формулировки о том, что полагающиеся на пособия иммигранты могут стать «обузой для общества», являются «не только вредными, но и противоречащими законодательству».

Издание обращает внимание на то, что в самом Сан-Франциско и округе Санта-Клара на сегодняшний день проживают около двух миллионов недавних иммигрантов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе пресс-служба Белого дома обнародовала распоряжение, согласно которому американские власти могут отказывать в выдаче постоянного вида на жительство иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства. Предполагается, что нововведение вступит в силу в октябре 2019 года.

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