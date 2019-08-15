Екатеринбург, , 05:44 — REGNUM

Первые теледебаты на довыборах в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу практически сорвались — на них заявился лишь один кандидат. «Монолог» был прочитан в эфире «4 канала».

На дебаты пришёл лишь Игорь Узаков («Зелёные»), который смог воспользоваться большим запасом времени и рассказать о себе больше обычного.

Впрочем, на вторые дебаты не пришёл и Узаков, поэтому они не состоялись.

Глава «4 канала» Элеонора Расулова заявила «Новому дню», что дебаты не были показаны в эфире из-за того, что кандидаты отказались от участия.

Напомним, 8 сентября 2019 года свердловчане смогут выбрать депутата Госдумы. Вакантное место образовалось после ухода Сергея Бидонько из ГД на пост вице-губернатора Свердловской области.

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