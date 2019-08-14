Москва, , 19:55 — REGNUM

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов считает, что США обвиняют «неудобные» им страны в хакерских атаках чтобы затем «легитимно» проводить против них военные операции, вплоть до применения ядерного оружия. Об этом Храмов заявил в интервью «Российской газете».

По словам Храмова, американцы активно продвигают новую концепцию «выяви и пристыди» (name and shame). В рамках этой концепции группа стран в одностороннем порядке может признать государство виноватым в кибератаке.

При этом основным фактором в определении виновного будет безусловно политический контекст.

«Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против «неудобных» государств вплоть до применения ядерных арсеналов», — сказал Храмов.

Он напомнил, что в США уже несколько лет к ряду обвиняют Россию во взломе серверов Демократической партии в 2016 году перед выборами президента. Также в США обвиняют Россию в попытке взлома партийных серверов в 2018 году. Однако до сих пор никаких реальных доказательств по этим обвинениями не представлено.