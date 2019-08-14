Москва, , 18:50 — REGNUM

Слушания в нидерландском суде по делу об аресте активов российского публичного акционерного общества Газпром в голландской юрисдикции начнутся в декабре 2019 года. Об этом сказано в отчете Газпрома за второй квартал 2019 года.

В отчете напоминается, что голландские власти по иску украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» арестовали не принадлежащие Газпрому акции компании BSPC (оператор газопровода «Голубой поток»), а также задолженность голландских «дочек» Газпрома перед материнской компанией.

Все эти средства «Нафтогаз» хочет получить в счет погашения $2,6 млрд, которые Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» в решении многолетнего спора с Газпромом.

Однако решение Стокгольмского арбитража в силу не вступило, так как было оспорено Газпромом в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Тем не менее «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с Газпрома эту сумму.