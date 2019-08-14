Москва, , 17:51 — REGNUM

Заявки на вступление в том или ином виде в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) подали Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия. Об этом сегодня, 14 августа, заявил журналистам специальный представитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручения министерства иностранных дел России Бахтиер Хакимов.

«У нас сегодня в портфеле заявки от Израиля, Бангладеш, Бахрейна, Саудовской Аравии и массы других государств, которые хотят в той или иной мере, в том или ином качестве подключиться к деятельности ШОС», — рассказал Хакимов.

Напомним, что ШОС была создана в июне 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Это организация была создана для углубления сотрудничества между странами на Евразийском континенте.

В ШОС недавно вступили Индия и Пакистан. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Монголия, Белоруссия, Иран и Афганистан. Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка значатся как «партнеры по диалогу».