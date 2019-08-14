Волгоград, , 17:27 — REGNUM

Волгоградский областной суд отказал экс-кандидату в губернаторы Дмитрию Любитенко в удовлетворении его иска к региональному избиркому, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда. Судебное заседание состоялось 14 августа.

Согласно материалам суда, заинтересованным лицом выступало Волгоградское региональное отделение политической партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко». Любитенко подавал административный иск о признании незаконным постановления избирательной комиссии Волгоградской области об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на должность губернатора региона.

Напомним, избирком принял решение отказать Любитенко в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации.

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