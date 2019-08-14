Лондон, , 16:58 — REGNUM

«Палата общин не позволит, чтобы время утекало, пока не свершится «отсутствие сделки», — завил вчера, 13 августа, спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу, участвуя в фестивале Fringe в Эдинбурге. Там он представил семинар под председательством Сьюзан Моррисон, озаглавленный «Проще говоря», сообщает испанское издание El Mundo.

Семинар проходил в непринужденной обстановке в наполненном людьми зале. Беркоу хватило времени и на серьезные заявления, и на отсылки к истокам своей карьеры и манере вести дела. Глава Палаты общин подчеркнул, что Вестминстер «не позволит» премьер-министру Борису Джонсону тянуть время до ночи Хэллоуина (31 октября), на которую назначен Брексит. Беркоу также открыто показал, что он против одной из возможных стратегий нового лидера британского правительства — выхода из ЕС без соглашения.

3 сентября парламент Великобритании возобновит заседания после летнего перерыва. Нерешенным до сих пор остается важнейший вопрос: одобрить ли соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, подписанное бывшим премьер-министром Терезой Мэй в ноябре прошлого года после двух лет переговоров. Джонсон надеется на пересмотр договора — с тем, чтобы обойти так называемую «ирландскую гарантию».