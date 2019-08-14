Бишкек, , 15:55 — REGNUM

Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, два дополнительных уголовных дела основываются на заключении парламентской комиссии, утвержденном большинством голосов депутатов Жогорку Кенеша (парламента) республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа начальник главного управления Генеральной прокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев заявила, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия против представителей власти.

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