Москва, , 15:51 — REGNUM

Публикация новых документов, посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы и, в частности, Советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 года — дело хорошее. В то же время трактовка этого достижения советской дипломатии, которую со ссылкой на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина дают в этой связи СМИ, абсолютно неприемлема, исторически ущербна, да и просто неумна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 августа, комментируя представление рассекреченных документы о пакте Молотова-Риббентропа в Москве.

«Во-первых, я не понимаю, почему директор отечественной внешней разведки использует название этого документа, которое в своё время дали ему наши противники, которые хотя и были в одном ряду с нами в борьбе против Гитлера, но уже в годы самой войны, будучи ещё нашими союзниками, поставили себе задачу уничтожения СССР.

Это никакой не «пакт» (так же, как и бутылка с зажигательной смесью, которой наши отцы и деды жгли зимой 1941 — 1942 годов немецкие танки — это никакой не «коктейль» и тем более никакой не «коктейль Молотова»).

Речь идёт об абсолютно законном договоре, но мало этого — о выдающемся достижении отечественной дипломатии, перевернувшем военно-политическую ситуацию в Европе. Заключение Советским Союзом Договора о ненападении с Германией заставило сначала англичан, а потом и американцев расписаться в своей неспособности убедить Гитлера ограничиться движением на восток, на СССР, и понять неизбежность объединения усилий с Советским Союзом в войне против Гитлера.

Сравните выигрыш: «советский нейтралитет в польской кампании» — для Берлина и союз с Англией и США во всей войне против Гитлера — для Москвы! Я уже не говорю об открывшейся таким образом возможности вернуть в состав нашей страны те земли, которые были от неё отторгнуты по результатам Первой мировой и Гражданской войн.

Это было важно политически, на долгосрочную перспективу, а не только в контексте отдаления рубежей германского наступления 1941 года.

Итак, ещё раз: не «пакт», а договор; не «вынужденное решение», а умнейший политический ход советского руководства!», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО) представлен сборник архивных документов, доказывающие, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать.

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