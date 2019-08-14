Лондон, , 15:23 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые отвечал на вопросы граждан онлайн. Такую форму общения он опробовал 14 августа на своей странице в Facebook.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трансляция под названием «Вопросы премьер-министру» (People's PMQ's) была запущена в 12:15 по местному времени (14:15 мск) и велась из офиса политика на Даунинг-стрит. Перед окончанием видео одновременно смотрели около 7,5 тыс. человек.

«Присылайте мне свои вопросы с указанием имени, рода занятий и города», — обратился Джонсон к аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон, возглавивший правительство Британии 24 июля 2019 года, называет своим главным приоритетом подготовку к «жёсткому Brexit». Он подчеркивал также, что Британия сможет выйти из Евросоюза 31 октября, что бы ни произошло.

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