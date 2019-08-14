Москва, , 14:15 — REGNUM

В случае выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации дальнейшее существование ВТО будет бессмысленным, заявил 14 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, существование системообразующей экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации, «если это потребуется». По его словам, ВТО лишь только помогает другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения.

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