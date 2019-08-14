Сеул, , 12:55 — REGNUM

Сеул активно развивает туристический потенциал Демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. В частности, 14 августа был запущен экскурсионный поезд вдоль межкорейской границы, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство культуры.

Отмечается, что до 1 сентября поезд будет курсировать в тестовом режиме, а полноценный ввод в эксплуатацию состоится осенью. Запуск обусловлен резким ростом популярности туров в Демилитаризованную зону на фоне потепления межкорейских отношений и в частности — проведения здесь непродолжительного саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 30 июня 2019 года.

Поезд будет отправляться со станции Йонсан в Сеуле; на пути предусмотрена остановка у реки Имджин, а затем — на станции Торасан, где пассажиров встретит автобус. Затем туристы отправятся в Парк мира «Торасан», осмотрят подземные тоннели, прорытые КНДР в середине прошлого века, а затем также на поезде вернутся в столицу Южной Кореи. Стоимость экскурсии составит 48 долларов.