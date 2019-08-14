Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM

Верховный суд РФ не стал снимать с выборов кандидатов от «Партии роста» в петербургском районе Купчино по иску представителей «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, 13 человек все же смогут баллотироваться в муниципальные депутаты МО «Георгиевский».

Изначально местный избирком не стал их регистрировать, добиваться регистрации пришлось через Горизбирком. Затем через суд их попытались снять сотрудник администрации «Георгиевского» Игорь Нарубин, депутат муниципалитета Леонид Бугорков и помощник депутата ЗакСа Петербурга от «Единой России» Любови Егоровой — Наталья Мордвина.

Тем не менее, ни Горсуд Петербурга, ни затем Верховный суд не стали рассматривать апелляционные жалобы по существу, так как истцы пропустили сроки обжалования.

Кроме того, Горсуд Петербурга также отказался снимать представителей «Партии роста» с выборов в купчинский МО № 75 по похожим исковым заявлениям.

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