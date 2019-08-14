Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM

Главный министр индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис заявил, что правительство штата потребует выделить из федерального бюджета 68,13 млрд рупий (примерно 961,8 млн долларов) на восстановление инфраструктуры после наводнений. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции Девендра Фаднавис отметил, что на восстановительные работы в округах Кохалпур, Сангли и Сатара, которые в наибольшей степени пострадали от стихийного бедствия, потребуется около 47,08 млрд рупий (примерно 665 млн долларов). Восстановление остальных округов Махараштры обойдётся в 21,05 млрд рупий (примерно 297 млн долларов). Девендра Фаднавис подчеркнул, что пока неизвестно, одобрит ли Нью-Дели выделение указанных средств. Тем не менее, главный министр Махараштры заверил журналистов, что правительство штата готово выделить данную сумму в любом случае.

Напомним, что на протяжении всего августа в штатах Гуджарат, Махараштра, Карнатака и Керала наблюдаются масштабные наводнения. На 13 августа число жертв в Махараштре составило 43 человека. Более 470 тысяч местных жителей были эвакуированы в укрепленные лагеря.