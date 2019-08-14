Киев, , 12:08 — REGNUM

Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям. Своими впечатлениями от посещения этой страны политолог поделился на своей странице в Facebook.

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Митинг за улучшение отношений с Россией проходит в центре Батуми

«Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять почему?! — недоумевает политолог. — Как мне заявил таксист — зря Саакашвили начал войну».

Журналист с возмущением отметил, что граждане России могут спокойно отдыхать на грузинских курортах.

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«Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? — задаётся вопросом Сазонов. — Честно, для меня это необъяснимый феномен».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Грузией и Россией обострились в июне, после того как 20 июня в Тбилиси радикальные элементы атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в грузинской столице начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

Добавим, что в конце июля в центре Батуми прошёл митинг в поддержку нaлaживaния отношений с Российской Федерацией. Акцию провели представители пaрлaментской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники. Демонстранты потребовали, чтобы власти Грузии начали выстраивать диалог с Москвой, а также отказались от участия в международных военных блоках.

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