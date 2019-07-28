Батуми, Грузия, , 20:08 — REGNUM

Митинг в поддержку нaлaживaния отношений с Российской Федерацией проходит в центре грузинского города Батуми. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает «Национальная служба новостей».

Акцию проводят представители пaрлaментской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники. Демонстранты требуют, чтобы власти Грузии начали выстраивать диалог с Москвой, а также отказались от участия в международных военных блоках.

Напомним, 23 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров интервью телеканалу RT заявил, что РФ никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией и более того, у России нет и никогда не было никакого негативного отношения к грузинскому народу.

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