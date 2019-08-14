Мадрид, , 13:17 — REGNUM

Автономии Испании вынуждены сокращать бюджет в связи с продолжающейся политической нестабильностью. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

В связи с прогнозами центрального правительства об увеличении государственных доходов вследствие экономического роста, испанские регионы рассчитывали получить 105,3 млрд долларов в этом году, что на 5 млрд больше, чем в прошлом. Однако пока автономиям приходится вносить корректировки в запланированные программы, так как средств, выделяемых из бюджета, недостаточно для их осуществления.

Эксперты опасаются, что финансовая ситуация может ухудшиться в ноябре, если к тому времени не будет сформировано правительство. Педро Санчес, возглавляющий Испанскую Социалистическую Рабочую Партию, победил на выборах в апреле, но не получил большинства, и до сих пор не смог привлечь достаточной политической поддержки для формирования нового правительства.