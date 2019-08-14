Подгорица, , 12:56 — REGNUM

Директор неправительственной организации Penn Biden Center и бывший сотрудник Пентагона Майкл Карпентер заявил, что главное, на что следует обратить внимание в Черногории — это на «влияние грязных денег из России». Об этом сообщает черногорский информационный портал Аналитика.

Карпентер заявил, что необходимо быть готовым не только к возможному вмешательству России в предстоящие выборы в Черногории, но и к «угрозе со стороны России в будущем».

«Возможно, Россией не будет предпринята попытка государственного переворота, однако следует ожидать вмешательства иного плана. Ряд случаев судебных расследований по делам российских спецагентов военной разведывательной службы ГРУ (Главное разведывательное управление), которые приняли участие в попытке государственного переворота в 2016 году, а также черногорских оппозиционеров, показывает, что Россия вкладывает огромное количество грязных денег в черногорскую политику. Я бы пристально следил за этим особенно в канун выборов», — сказал Карпентер.