Джакарта, , 10:04 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что из-за демонстраций в аэропорту Гонконга остаются 47 граждан Индонезии, сообщает Sindonews.

«Они будут эвакуированы двумя рейсами. В 15:51 и 19:07 по местному времени», — отметила глава МИД Индонезии.

Известно, что 47 индонезийских спортсменов по плаванию и их сопровождающие оказались в ловушке в аэропорту Гонконга из-за отмены рейсов 12 августа 2019 года.

Ранее Генеральному консульству Индонезии в Гонконге удалось эвакуировать из аэропорта несколько граждан страны. В настоящее время они пребывают в консульстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии призвал граждан своей страны отказаться от поездок в Гонконг.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии просит жителей страны отложить поездки в Гонконг