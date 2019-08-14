Москва, 14 августа 2019, 09:39 — REGNUM
Канцлер Германии Ангела Меркель остаётся до сих пор самым весомым политиком Европы, и она ответственно относится к этому статусу, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Поэтому, когда Меркель говорит о своём уходе, то это приглашение к подведению итогов и обеспечению преемственности в важных для неё процессах.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свои намерения уйти из политики после выборов в бундестаг 2021 года.
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