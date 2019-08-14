Москва, , 09:39 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель остаётся до сих пор самым весомым политиком Европы, и она ответственно относится к этому статусу, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Поэтому, когда Меркель говорит о своём уходе, то это приглашение к подведению итогов и обеспечению преемственности в важных для неё процессах.

«Всем ещё только предстоит подвести итоги ее влияния, но уже сегодня можно сказать, что корабль «Европа», конечно, штормило, он накренился не раз, но не утонул.

Многочисленные кризисы задавали многочисленные сложные задачки для европейских политиков и многие из них остались у власти, благодаря мудрости и осторожности госпожи Меркель», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свои намерения уйти из политики после выборов в бундестаг 2021 года.

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