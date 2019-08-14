Киев, , 09:25 — REGNUM

Петиция об отмене государственного финансирования политических партий на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов. Она опубликована на сайте президента страны.

Автором петиции является экс-депутат Верховной рады Николай Томенко. Он считает, что деньги можно потратить на решение более насущных проблем, связанных с обороноспособностью Украины, а также уровнем жизни в стране.

Он отметил, что после проведения парламентских выборов, госфинансирование будут получать 11 партий, которые набрали более 2% голосов избирателей. За пять лет на их деятельность выделят около 6 млрд гривен или более $238 млн.

«Предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета», — заявил автор петиции.

Согласно закону, петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, один голос, отданный за партию, набравшую более 2%, приносит ей около трёх долларов. Партии, набравшие чуть более 2% голосов смогут получить из бюджета Украины примерно 17 млн грн, а набравшие 3−3,5% — около 30 млн гривен.

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