Киев, 21 июля 2019, 08:41 — REGNUM

Многие политических сил на Украине на досрочных парламентских выборах сегодня, 21 июля, хотят если не преодолеть проходный барьер в 5% голосов, то хотя бы набрать 2% поддержки избирателей. Такой результат, согласно законодательству, вступившему в силу в 2016 году, дает право получить государственное финансирование на деятельность партии, передает корреспондент ИА REGNUM

Выборы на Украине
Выборы на Украине
Gov.ua

Сумма выплаты зависит от актуального размера минимальной зарплаты на Украине, и по подсчетам СМИ, в настоящий момент составляет порядка 83 грн (порядка 3 долларов) за один голос. Потом, в зависимости от того, сколько избирателей придет на участки, всю полученную сумму распределят между теми политсилами, которые получат право на госфинансирование пропорционально поддержке избирателей.

Кроме того, партии, которые пройдут в Верховную Раду нового созыва, получат еще право на компенсацию расходов на агитацию во время избирательной кампании.

Также украинские СМИ подсчитывали, что партии, получившие чуть больше 2%, смогут рассчитывать на примерно 17 млн гривен из госбюджета, около 3−3,5% — 30 млн грн. Лидер избирательной гонки, партия «Слуга народа», если сохранит свои предвыборные позиции, заработает на выборах более 300 млн грн.

«Не сумев сбить журавля в небе — зайти в Раду, эти политсилы сохранят синицу в руках — бюджетную поддержку на протяжении всего следующего политического цикла. А это гарантия функционирования и продолжения политической деятельности. А не находясь в Раде, они смогут безопасно критиковать действия парламента — вообще всей власти», — заявлял политолог Руслан Бортник в комментарии «Стране».