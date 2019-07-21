Киев, , 08:41 — REGNUM

Многие политических сил на Украине на досрочных парламентских выборах сегодня, 21 июля, хотят если не преодолеть проходный барьер в 5% голосов, то хотя бы набрать 2% поддержки избирателей. Такой результат, согласно законодательству, вступившему в силу в 2016 году, дает право получить государственное финансирование на деятельность партии, передает корреспондент ИА REGNUM

Выборы на Украине Gov.ua

Сумма выплаты зависит от актуального размера минимальной зарплаты на Украине, и по подсчетам СМИ, в настоящий момент составляет порядка 83 грн (порядка 3 долларов) за один голос. Потом, в зависимости от того, сколько избирателей придет на участки, всю полученную сумму распределят между теми политсилами, которые получат право на госфинансирование пропорционально поддержке избирателей.

Кроме того, партии, которые пройдут в Верховную Раду нового созыва, получат еще право на компенсацию расходов на агитацию во время избирательной кампании.

Также украинские СМИ подсчитывали, что партии, получившие чуть больше 2%, смогут рассчитывать на примерно 17 млн гривен из госбюджета, около 3−3,5% — 30 млн грн. Лидер избирательной гонки, партия «Слуга народа», если сохранит свои предвыборные позиции, заработает на выборах более 300 млн грн.

«Не сумев сбить журавля в небе — зайти в Раду, эти политсилы сохранят синицу в руках — бюджетную поддержку на протяжении всего следующего политического цикла. А это гарантия функционирования и продолжения политической деятельности. А не находясь в Раде, они смогут безопасно критиковать действия парламента — вообще всей власти», — заявлял политолог Руслан Бортник в комментарии «Стране».