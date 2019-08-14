Брюссель, , 09:04 — REGNUM

Управление верховного комиссариата (УВКБ) ООН по делам беженцев призвало страны Евросоюза принять на своей территории 507 мигрантов, находящихся в настоящее время в Средиземном море, соответствующее заявление было опубликовано 13 августа на официальном сайте организации.

«Многие из беженцев являются жертвами ужасных злоупотреблений в Ливии. Они нуждаются в гуманитарной помощи, а некоторые уже выразили намерение обратиться за международной защитой» , — говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркнули, что оставлять в беде людей, бежавших от насилия в Ливии — это значит причинять им страдания, требуется немедленное оказание помощи беженцам.

Напомним, с начала 2019 года по морю в Евросоюз проникло 39 тыс. 289 нелегальных мигрантов, по данным правозащитников за это же время погибли порядка 840 человек.

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