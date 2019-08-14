Симферополь, 14 августа 2019, 08:59 — REGNUM
Президент России Владимир Путин остался доволен увиденным после осмотра трассы «Таврида». Об этом глава государства рассказал 13 августа на встрече с представителями генерального подрядчика строительства трассы.
Как сообщало ИА REGNUM, движение по «Тавриде» будет открыто на три месяца раньше, чем предполагалось, — в сентябре 2020 года.
Подробности: Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года
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