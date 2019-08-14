Симферополь, , 08:59 — REGNUM

Президент России Владимир Путин остался доволен увиденным после осмотра трассы «Таврида». Об этом глава государства рассказал 13 августа на встрече с представителями генерального подрядчика строительства трассы.

«Несколько дней назад пролетел практически над всей трассой» и остался доволен увиденным. Важно, чтобы она была сдана в срок», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по «Тавриде» будет открыто на три месяца раньше, чем предполагалось, — в сентябре 2020 года.

Подробности: Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года

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