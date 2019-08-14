Вашингтон, , 08:36 — REGNUM

Правительство Эстонии должно возобновить строительство подводного железнодорожного тоннеля между Таллином и Хельсинки, поскольку он имеет важное геостратегическое значение для ЕС, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Бершидский настаивает на том, что эстонское правительство должно возобновить реализацию инфраструктурного проекта, «который изменил бы жизнь страны, даже несмотря на то, что китайское финансирование проекта кажется подозрительным».

«Для ЕС этот тоннель имеет не только экономическое, но и геостратегическое значение. Прибалтика представляет собой относительно изолированную группу европейских государств, находящихся в непосредственной близости к России. Тоннель Таллин-Хельсинки вряд ли порадует Кремль, который пытается оказать давление на Прибалтику, сокращая их экспорт и импорт, проходящий через их порты», — заявил журналист.

По словам Бершидского, ЕС должен проявить заинтересованность в том, чтобы закончить строительство подводного тоннеля между Таллином и Хельсинки как можно скорее. Журналист добавил, что Китай, конечно, хочет финансировать данный проект по своим собственным причинам, но для Прибалтики даже построенный Китаем тоннель «обеспечит новую степень свободы».

Напомним, ранее правительство Эстонии приняло решение заморозить строительство железнодорожного тоннеля между Таллином и Хельсинки до тех пор, пока оно не получит подробные разъяснения по проекту.

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