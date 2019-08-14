Нью-Йорк, США, , 04:43 — REGNUM

«Сторонам конфликта» в Сирии следует руководствоваться международным гуманитарным правом, заявила в ООН британский постпред Карен Пирс.

Говоря о нарушении прав человека в разных странах, британский дипломат сделала заявление в Совете Безопасности ООН, что «сирийский народ морят голодом». Голода не было бы, считает она, если бы гуманитарные грузы «Красного креста» беспрепятственно поступали во все регионы Сирии.

«В тому же в Алеппо и других местах применяют оружие массового уничтожения», — заявила Пирс.

Напомним, 11 августа представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин сообщил о доставке пятисот продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам (провинция Алеппо, Сирия) российскими военными.

Глава района Мусса Мухаммед заявил в связи с этим:

«Мы благодарны русскому народу за помощь нам».

В течение месяца это уже пятый гуманитарный груз, доставленный российскими военными в Алеппо. Провинция освобождена от террористов, но боевики продолжают обстреливать её районы.

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