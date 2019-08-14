Санта-Клара, США, , 02:43 — REGNUM

Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции. Об этом говорится в заявлении юриста округа Санта-Клара Джеймса Уильямса.

По мнению истцов, новые меры, усложняющие получение виз и грин-карт иммигрантами, являются незаконными. Считается, что из-за этих распоряжений люди начнут отказываться от необходимых для них государственных социальных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Белый дом опубликовал распоряжение, согласно которому американские власти получают возможность отказывать в выдаче вида на жительство в США тем мигрантам, которые рассчитывают на социальные выплаты от государства. Это нововведение вступит в силу в октябре 2019 года.

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