Ашхабад, , 01:48 — REGNUM

Представители Туркмении и Всемирного фонда дикой природы в рамках первого Каспийского экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Об этом сообщает официальный сайт фонда.

Отмечается, что в соответствии с подписанным документом министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении обязуется привлечь все заинтересованные стороны к решению экологических вопросов в стране.

Также туркменские власти должны будут принять меры по восстановлению нарушенных экосистем и природных комплексов, и оказывать поддержку развитию сети особо охраняемых природных территорий.

В свою очередь российское подразделение Всемирного фонда дикой природы взяло на себя обязательства о содействии сохранению и восстановлению ландшафтного и видового биоразнообразия в Туркмении, а также привлекать финансовые ресурсы для решения экологических проблем в стране.