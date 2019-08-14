Гонконг, Китай, , 01:48 — REGNUM

Аэропорт Гонконга остается парализованным уже второй день подряд из-за незаконных действий протестующих, сообщает 14 августа газета Global Times.

Работа аэропорта Гонконга серьезно нарушена, регистрация на вылет была приостановлена с 16:30 по местному времени 13 августа. При этом один день простоя аэропорта стоит задержке 206 тыс. пассажиров и груза стоимостью 10,1 млрд юаней ($1,4 млрд), сообщает издание. Притом, аэропорт является одним из самых занятых в мире и приносит Гонконгу 5% от его ВРП.

Издание отмечает, что в действиях протестующих прослеживаются признаки «оранжевой (цветной) революции». Эксперты издания отмечают, что целью протестующих является парализовать работу правительства и полиции региона, вынудив центральное правительство передать контроль над Гонконгом Западу.

Дальнейшими шагами майданщиков, по словам члена Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Фань Пэна, станут действия по парализации ключевых улиц города и наведение полного хаоса при параличе органов власти. При этом, в наведении этого хаоса прямое участие принимают США и Тайвань. Именно к ним обратятся протестующие за помощью на следующих этапах.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские эксперты резко осуждают действия протестующих, называя их бандитами, чинящими террор, которые в свою очередь являются пушечным мясом их хозяев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Протестующие в Гонконге — бандиты и пушечное мясо»: эксперты Global Times