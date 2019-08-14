Гонконг, Китай, 14 августа 2019, 01:35 — REGNUM
Общественность Китая и пользователи интернета жестко осудили насилие над корреспондентом китайской газеты Global Times Фу Гохао со стороны протестующих в аэропорту Гонконга, сообщает 14 августа газета Global Times.
Фу был атакован толпой протестующих в аэропорту Гонконга после того, как они обнаружили в его багаже футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга». Его избили до крови и заковали по рукам и ногам хомутами, обвинив его в том, что он является «материковым провокатором», который хочет слить протест. Его таскали по полу аэропорта, не давая медикам оказать ему помощь.
Когда, все же медикам удалось добраться до Фу, он уже в течение почти 20 минут находился без сознания в окружении протестующих, которые, в свою очередь, мешали до этого оказать ему первую помощь. В настоящее время журналист находится в госпитале, где ему оказывают лечение.
Имеется видео, выложенное изданием «Жэньминь жибао», где обессиленный от издевательств журналист говорит: «Да, я поддерживаю полицию Гонконга, можете бить меня». При этом, отмечается, что избиение журналистов вообще является нонсенсом в мировой практике.
Как заявил профессор Школы международных отношений и Университета общественных отношений Фуданя Шэнь И, действия протестующих не заслуживают прощения и лишь доказывают, что радикалы не способны ни на что кроме насилия, поэтому они должны ответить за свои действия по всей строгости закона.
Напомним, что уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются бесчинства, перетекающие плавно в «майдан», формальным поводом для которых стал законопроект о выдаче китайских граждан в КНР с Гонконга по запросу властей КНР. Протестующих поддерживают США.
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