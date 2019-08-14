Гонконг, Китай, , 01:35 — REGNUM

Общественность Китая и пользователи интернета жестко осудили насилие над корреспондентом китайской газеты Global Times Фу Гохао со стороны протестующих в аэропорту Гонконга, сообщает 14 августа газета Global Times.

Фу был атакован толпой протестующих в аэропорту Гонконга после того, как они обнаружили в его багаже футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга». Его избили до крови и заковали по рукам и ногам хомутами, обвинив его в том, что он является «материковым провокатором», который хочет слить протест. Его таскали по полу аэропорта, не давая медикам оказать ему помощь.

Когда, все же медикам удалось добраться до Фу, он уже в течение почти 20 минут находился без сознания в окружении протестующих, которые, в свою очередь, мешали до этого оказать ему первую помощь. В настоящее время журналист находится в госпитале, где ему оказывают лечение.

Имеется видео, выложенное изданием «Жэньминь жибао», где обессиленный от издевательств журналист говорит: «Да, я поддерживаю полицию Гонконга, можете бить меня». При этом, отмечается, что избиение журналистов вообще является нонсенсом в мировой практике.

Как заявил профессор Школы международных отношений и Университета общественных отношений Фуданя Шэнь И, действия протестующих не заслуживают прощения и лишь доказывают, что радикалы не способны ни на что кроме насилия, поэтому они должны ответить за свои действия по всей строгости закона.

«Это группа профессиональных бандитов, а также пушечное мясо. Они будто зомби, которые намерены заразить вирусом весь города», — отметил Шэнь.

«Это момент, когда люди могут четко понять звериную натуру радикальных протестующих. Защита Гонконга должна начаться с жёсткого наказания бунтарей», — заявил один из пользователей социальной сети Sina Weibo.

«Хаос и террор, прямое насилие, внутренний и внешний сговор, атаки на людей, говорящих на путунхуа (общепринятый язык материкового Китая) и прибывших с материковой части Китая, во всем этом прослеживается терроризм. Фу — это отличный китаец, и мы должны помнить об этом. Те, кто поддерживают террор, кровь Фу на ваших руках и это ваша ответсвенность», — заявил эксперт в области культуры Пекинского университета Чжан Иу в интервью Global Times.

Напомним, что уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются бесчинства, перетекающие плавно в «майдан», формальным поводом для которых стал законопроект о выдаче китайских граждан в КНР с Гонконга по запросу властей КНР. Протестующих поддерживают США.

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