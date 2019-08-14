Гюмри, Армения, , 01:16 — REGNUM

102-ю российскую военную базу в Армении посетила делегация министерства обороны России во главе с заместителем министра Андреем Картаполовым, 13 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Гостей военной базы, расположенной в городе Гюмри, встретили командиры военного соединения, представители российского генконсульства, администрация области.

Командир 102-й военной базы полковник Владимир Елканов познакомил делегацию с историей создания базы, ее структурой, военной техникой, которая стоит на вооружении в соединении.

Гости также посетили мемориал «Холм чести» и «Воинской славы», военный музей и храм, расположенный на базе. Прошла церемония возложения цветов Герою Советского союза генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову.

Помимо этого, в торжественной обстановке замминистра вручил отличившимся офицерам соединения, в том числе и заместителю командира военной базы по военно-политической работе Александру Шувалову, ведомственные медали за достижения в военно-политической работе.

Напомним, 102-я военная база вооруженных сил России имеет два гарнизона в Армении в городе Гюмри и в Ереване. Личный состав военного соединения составляет около 4 тысяч человек. База располагает зенитно-ракетными системами противовоздушной обороны С-300, истребителями МиГ-29 и вертолетами.

Ранее Картаполов вместе с министром обороны Армении Давидом Тонояном присутствовали на торжественном закрытии одиннадцатого международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» (Конкурс) Армейских международных игр 2019 года (АРМИ-2019) и награждение победителей участников — солдат, матросов, сержантов, старшин и младших офицеров, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах старн-участниц СНГ, а также команд из Греции и Ирана.

Церемония награждения победителей состоялась в военно-спортивном лицее имени Героя Армении Монте Мелконяна в городе Дилижан.