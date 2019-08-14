Нью-Йорк, США, , 00:33 — REGNUM

Люди с украинским, но не с российским гражданством в Крыму не имеют доступа к «базовым услугам», заявила в ООН британский постпред Карен Пирс.

На заседании Совета Безопасности ООН Пирс подняла вопрос о нарушении гуманитарных прав в ряде регионов. В качестве примера «отчаянного» положения она привела Крым, где якобы «украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство».

Тут же, «через запятую», она сообщила о нарушениях в Южном Судане и Мали.

Напомним, антироссийские заявления с Запада о нарушении «прав человека» в Крыму не раз опровергали не только крымчане, но и западные наблюдатели, побывавшие в российском регионе.

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