Каракас, , 22:20 — REGNUM

«Белый дом не только ужесточил санкции против Венесуэлы, но, кроме того, после обрыва контактов в результате неудавшейся попытки сместить Николаса Мадуро 30 апреля продолжает стараться убедить ряд высокопоставленных чавистов содействовать смене режима, используя метод кнута и пряника, которому еще предстоит показать убедительный результат, — пишет испанское издание ABC. — В ходе этого процесса Вашингтон также обращался с возможными предложениями к Мадуро — такими, как позволение уехать в третью страну. Тем не менее не сообщалось, чтобы среди проверяемых формулировок был вариант предложить Мадуро и его жене, Силии Флорес, освобождение «наркоплемянников», которые отбывают 18-летний срок в тюрьме США».

Учитывая тесную связь президента и первой леди с юношами, особенно с одним из них, и покровительство, которое Флорес оказывает их родственникам (считается, что именно она ответственна за их финансовое благополучие), предложение освободить племянников могло бы помочь убедить Мадуро покинуть пост, считает ABC. «Это вовсе не безумие — думать, что таким будет одно из условий, которыми он может обставить свой уход. Аналогичным образом Рауль Кастро в обмен на соглашение с Обамой требовал выпустить на свободу троих кубинцев, которые с 1998 года находились в американской тюрьме за шпионаж», — подчеркивает СМИ.

Молодые люди, Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас, были задержаны в декабре 2015 года на Гаити при попытке ввезти 800 килограммов кокаина в США. Операция под прикрытием была организована американским управлением по борьбе с наркотиками. Юношей доставили в нью-йоркскую тюрьму и через год признали виновными. В декабре 2017 года им был зачитан приговор: 18 лет заключения, которые они отбывают в тюрьме строгого режима во Флориде.