Пхеньян, , 15:55 — REGNUM

В КНДР повысили в звании более 100 военнослужащих, принимавших участие в разработке новых вооружений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным журналистов, согласно приказу главы КНДР Ким Чен Ына, за значительный вклад в укрепление сил самообороны страны в звании были повышены 103 военнослужащих.

Известно, что 12 военнослужащих были повышены до звания старший полковник, 32 военнослужащих — до звания полковник, 29 военнослужащих — до звания подполковник, 21 военнослужащий — до звания майора, 4 военнослужащих — до звания капитан, 2 военнослужащих — до звания старший лейтенант и 1 военнослужащего — до звания лейтенант.

Напомним, что военные КНДР начали проводить испытательные запуски снарядов с 24 июля текущего года.