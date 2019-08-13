Москва, , 15:21 — REGNUM

Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило атаку радикалов на храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Галузницы под Хмельницким. Такое сообщение опубликовано 13 августа в микроблоге постпредства в Twitter.

«Призываем Киев и профильные структуры ОБСЕ дать объективную оценку инциденту», — говорится в сообщении.

Попытка захвата храма в честь святого Архистратига Михаила произошла 11 августа. В стычке с радикалами пострадали полицейские и священнослужитель.

Как сообщало ИА REGNUM, захватить храм УПЦ в Галузницах попытались представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикальной организации «Феникс». Приход отстояли верующие и подоспевшая на помощь полиция.

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