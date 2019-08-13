Москва, 13 августа 2019, 15:29 — REGNUM
США из партнёра Германии превратились в её соперника, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Последний, как известно, упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот пытается превратить друзей США в вассалов.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам Шрёдера, Трамп под флагом свободы и рыночной экономики преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, основанную на правилах. Бывший канцлер Германии также добавил, что Трамп пытается указывать друзьям и союзникам, что тем делать, а что нет.
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