Москва, , 15:29 — REGNUM

США из партнёра Германии превратились в её соперника, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Последний, как известно, упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот пытается превратить друзей США в вассалов.

«Об этом говорит не только Шрёдер, но и многие германские предприниматели, которые чувствуют на своей шкуре «партнёрское» отношение со стороны Трампа, — сказал Топорнин. — Он уже недвусмысленно заявил о том, что хочет установить повышенные пошлины на [импортные] автомобили и комплектующие к ним. А в Германии автомобильная отрасль ключевая, и такие шаги неминуемо приведут к тому, что германские предприниматели это почувствуют на себе. Поэтому для немцев США больше не являются надёжным партнёром. Они скорее стали соперниками».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Шрёдера, Трамп под флагом свободы и рыночной экономики преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, основанную на правилах. Бывший канцлер Германии также добавил, что Трамп пытается указывать друзьям и союзникам, что тем делать, а что нет.

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