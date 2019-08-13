Сеул, , 13:57 — REGNUM

Правительство Южной Кореи объявило о новых мерах по борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости. В частности, будет установлена предельная цена при продаже самостоятельно построенных жилых помещений, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Уже год цены на недвижимость в стране, особенно в Сеуле, стремительно растут — на 5,7% и 21% соответственно. Это привело к перегреву рынка недвижимости, считают в правительстве. Эта проблема представляет не только финансовую опасность, но и социальную: молодые корейцы откладывают вступление в брак и рождение детей из-за недоступности жилья, что негативно сказывается на и без того удручающей демографии.

Правительство рассмотрит уровень, выше которого продавцы недвижимости не смогут ее реализовать, и к октябрю будет подготовлена соответствующая правовая основа.