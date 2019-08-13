Сеул, , 13:26 — REGNUM

Самолеты российских ВКС снова беспокоят министерство обороны Южной Кореи. Два патрульных Ту-142 вошли в зону действия сил ПВО Республики Корея (KADIZ) 9 августа, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На перехват самолётов над Японским морем вылетели истребители ВВС Южной Кореи и Японии, которая также рассматривает данное воздушное пространство как зону своей ответственности. Отмечается, что российские самолёты не нарушали воздушного пространства ни одной из стран. Сама так называемая зона опознавания ПВО — установленное в одностороннем порядке воздушное пространство, которое, впрочем, не признается никем, однако южнокорейское министерство обороны требует подавать предварительное уведомление. Если данное требование не соблюдается, на перехват вылетают истребители, что произошло и в этот раз.

Аналогичный инцидент случился три недели назад, когда российский и китайский самолеты якобы не только вошли в KADIZ, но и нарушили воздушное пространство Южной Кореи.