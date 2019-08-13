Нью-Дели, , 13:02 — REGNUM

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что индийско-китайские отношения должны стать фактором стабильности в изменчивом мире. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В настоящее время Субраманиам Джайшанкар находится с трехдневным визитом в Пекине, где глава индийского внешнеполитического ведомства провел ряд встреч и переговоров с руководством КНР, в том числе со своим китайским коллегой Ван И, а также с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. В ходе встречи с Ван И глава МИД Индии подчеркнул, что Нью-Дели и Пекину не следует допускать превращения двусторонних разногласий в полноценные международные споры. Субраманиам Джайшанкар также отметил, что за последние два года охват региональных и глобальных проблем, по которым Индии и Китаю удалось достичь консенсуса, заметно увеличился.

Трёхдневный визит главы индийского внешнеполитического ведомства в Китай является особенно важным в контексте развития ситуации в индийском Кашмире. Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Пакистан осудил «односторонние шаги» Нью-Дели по изменению конституционного статуса Джамму и Кашмира, обвинив правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в нарушении международного права. Исламабад надеется оспорить действия Нью-Дели в Совете безопасности ООН при поддержке Китая.