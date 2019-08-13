Триполи, , 12:58 — REGNUM

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливии и осудил недавно произошедшее там убийство своих представителей в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой. Инцидент произошел в ливийском городе Бенгази, находящемся на востоке страны. Как было подчеркнуто Совбезом, ООН не покинет Ливию.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», вследствие взрыва было убито трое представителей миссии ООН по оказанию поддержки Ливии. Как сообщается, еще трое сотрудников организации, получили ранения.

Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Польши в ООН Джоанна Вронецка выразила соболезнования родственникам погибших.