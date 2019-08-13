Аддис-Абеба, , 12:53 — REGNUM

По данным бизнес-обозревателей, власти Эфиопии благополучно начали проводить экономические реформы по либерализации жестко контролируемого государством финансового сектора с того, что впервые предоставили лицензию на ведение бизнеса иностранной компании. Эксперты считают, что такой шаг со стороны эфиопского центрального банка является очень удачной попыткой премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда открыть ранее контролируемые государством сектора экономики страны для иностранных инвестиций, что является первым большим сдвигом в политике финансовых услуг с тех пор, как премьер вступил в должность в 2018 году. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Эфиопия, тем не менее, демонстрировала высокие темпы ежегодного прироста экономики на 10% в течение более 10 лет до 2017 года, поскольку правительство жестко контролировало ключевые сектора и реинвестировало прибыль в проекты по развитию инфраструктуры, здравоохранения и образования. Однако западные инвесторы часто жаловались на то, что нехватка иностранных инвестиций и опыта ведения бизнеса местными предпринимателями мешает достижению еще более быстрых темпов роста.

Эксперты также поясняют, что лицензия, выданная Национальным банком Эфиопии, была передана подразделению находящейся в Нью-Йорке Africa Asset Finance Company. Это позволит американской компании сдавать в аренду импортное оборудование, включая сельскохозяйственную технику и компьютерные серверы, эфиопским компаниям по контрактам в местной валюте, что поможет промышленности обойти валютные ограничения и ограничения по мощности, которые стали основными препятствиями для быстрого роста экономики Эфиопии в 2018/19 г.

Бизнес-обозреватели прогнозируют, что и другие экономические реформы начнутся до конца 2019 года, включая многомиллиардную сделку по приватизации телекоммуникационного сектора и продажу пакетов акций энергетических, судоходных и сахарных компаний.