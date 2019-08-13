Анкара, , 12:43 — REGNUM

Пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон по вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии заявил: «На переговорах военных представителей Турции и США, прошедших в Анкаре, по вопросу возобновляемых механизмов безопасности, развеявших бы правомерные сомнения Турции, нашего союзника по НАТО, был достигнут определенный прогресс».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Шон Робертсон отметил: «В этой связи для продолжения планирования и реализации мы намерены создать совестный Центр операций. Механизмы безопасности будут претворяться в жизнь постепенно, с разбитием на этапы. США готовятся к немедленному принятию некоторых мер и продолжат их обсуждение с Турцией».

Напомним, что военные представители Турции и США договорились о немедленном принятии мер, которые удовлетворили бы требования Турции об обеспечении безопасности своих южных рубежей. Совместный Центр операций создается для координации этих процессов. На переговорах также были достигнуты договоренности об обеспечении условий для возвращения на родину сирийцев, ранее вынужденных покинуть места своего проживания.