Анкара, , 13:52 — REGNUM

Администрация Президента Турецкой Республики Северного Кипра заявила, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш направил президенту страны Мустафе Акынджи письмо. Генсек ООН, в частности, написал, что особо и тщательно отметил предложение лидера турецкой общины Кипра своим греческим оппонентам на предмет создания общего комитета по ресурсам.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в своем письме Антониу Гутерреш выразил Мустафе Акынджи благодарность за вклад последнего в снижение напряжённости в отношениях между общинами острова. Генсек ООН выразил надежду, что потребность в нахождении ясного решения проблемы распределения ресурсов на шельфе способствует достижению долговременного мирного решения кипрского вопроса.

Антониу Гутерреш написал Мустафе Акынджи: «Я высоко ценю вашу приверженность поиску долговременного решения и вашу готовность принять меры, укрепляющие безопасность».