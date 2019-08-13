Анкара, , 14:18 — REGNUM

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил, что факт совершения Израилем нападений на палестинских мусульман и мечеть аль-Акса в день праздника Курбан-байрам является преступлением против человечности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Нуман Куртулмуш отметил, что те, кто предпочитает не замечать действий Израиля, по сути, являются соучастниками его преступления.

Политик резюмировал: «Несмотря на молчание большей части мирового сообщества и уммы мусульман, мы горды своими палестинскими братьями, постоявшими за честь аль-Аксы. Дверь к миру — свободная Палестина, а ключ от нее — освобожденная из цепей мечеть аль-Акса».