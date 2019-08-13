Каракас, , 04:05 — REGNUM

О лишении парламентского иммунитета четырёх членов Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщило государственное телевидение Боливарианской республики.

Речь идёт об оппозиционерах Рафаэле Гусмане, Хуане Пабло, Томасе Гуанипе и Хосе Герре. Их обвиняют в нарушении законов и насилии, измене родине, узурпации полномочий и в публичном подстрекательстве к мятежу.

Решение было принято 12 августа венесуэльской Конституционной ассамблеей. Конституционный орган страны таким образом удовлетворил запрос венесуэльского Верховного суда.

Отметим, что венесуэльская оппозиция активно поддерживает намерение США отстранить от власти президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. В публичных заявлениях оппозиционеры изображают из себя притесняемых «режимом».

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