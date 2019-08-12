Милан, Италия, , 18:49 — REGNUM

Экономическая часть предвыборной программы итальянской партии «Лига» уже готова, заявил журналистам в понедельник, 12 августа, заместитель министра экономики, член «Лиги» Массимо Битончи, передает информагентство ANSA.

Центром программы станет давно анонсированная лигой унификация и снижение ставок НДФЛ до 15% для всех граждан, чей годовой семейный доход не превышает 55 тыс. евро. Предусмотрен и ряд других мер по снижению налоговой нагрузки, в основном они касаются предпринимателей.

Действующий министр экономики и финансов Джованни Триа ранее неоднократно давал понять, что экономические инициативы «Лиги» требуют чересчур сильного воздействия на уровень доходов бюджета, потому их нельзя реализовать все одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партия Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции. Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.