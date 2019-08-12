Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM

В Ленинградской области поменялись руководитель регионального комитета по дорожному хозяйству и глава одного из ключевых районов.

На должность главы дорожного комитета губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Дениса Седова, имеющего опыт работы в доверенной ему отрасли.

С ноября 2015 года по настоящее время Денис Седов возглавлял государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»), отвечающее за состояние региональных дорог.

Седов имеет два высших образования, в прошлом служил в правоохранительных органах, имеет звание подполковника внутренней службы. Кандидат юридических наук.

Бывший глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский с 12 августа назначен на пост исполняющего обязанности главы администрации Кингисеппского района Ленобласти.

Решение об этом принято Советом депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 8 августа 2019 года, сообщается сегодня на сайте районной администрации.

В 1996—2002 годах Кингисеппский район возглавлял нынешний губернатор региона Александр Дрозденко. Находящийся на западе Ленобласти район имеет особую важность в силу своих портовых, промышленных возможностей, отсюда же начинается морская часть газопровода «Северный поток — 2».

Занимавшая пост и.о. главы района до назначения Запалатского Елена Антонова назначена первым заместителем главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Юрий Запалатский хорошо знает новое место работы. В 2010—2013 годах он был заместителем и первым заместителем главы районной администрации. Затем шесть лет проработал в правительстве Ленинградской области. С октября 2016 года по август 2019 возглавлял региональный Комитет по дорожному хозяйству.